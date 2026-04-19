歌手の石川ひとみが１９日、都内で「『まちぶせ』発売４５周年記念コンサート〜Ｆｏｒｅｖｅｒ〜」を開催した。１９８１年にシングルとしてリリースされた「まちぶせ」。石川はこの曲の大ヒットでその年の紅白初出場を果たした。コンサート会場には当時の衣装なども飾られた。衣装は自宅に保管してあったそうで、石川は「着てみました。入りました」と笑みを見せた。ステージでは１９８１年に「まちぶせ」を歌っていた当時の