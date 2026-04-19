国学院大OBの伊地知賢造国学院大で箱根駅伝に4年連続出走し、現在はヤクルト陸上部に所属する伊地知賢造が自身のSNSで結婚を発表した。着物姿の2ショットとともに「これから明るい家庭を築いていこうと思います！！」とつづっている。24歳の伊地知は19日、自身のインスタグラムを更新。「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ私事ですが、今年の2月にかねてお付き合いしていた方と結婚いたしました