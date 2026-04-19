体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）で１６９・８９８点をマークして２位に入った男子の岡慎之助（徳洲会）は、ライバルから刺激を受けている。予選２位で迎えた１９日の決勝は、優勝した橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）と僅差で最終種目の鉄棒に突入した。岡は１４・９００点を記録するも、橋本は１５・０００点。さらに個人総合のＤスコア（演技価値点）の合計に応じ、加点が与えられる新ルールによ