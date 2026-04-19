とにかく物忘れが激しいのだけど、これに関しては「なにかあったらすぐメモる」以上の解決策はないと思っている。なので、筆者はとにかくメモを手近に置いて、見聞きしたものはなんでも反射的に書くように習慣づけている。 例えば、オンラインミーティングをするとだいたい1時間あたりメモ用紙10枚ぐらいは消費するが、それで後から「あっ、あの件なんだっけ？」みたいなウッカリがかなり減らせるのだから、メモ帳さまさまと言