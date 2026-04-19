「情報ライブミヤネ屋」などで活躍した元日本テレビで現在はフリーキャスターとして活動する丸岡いずみが19日、Xを更新し、8歳の息子からダメだしを受けたことを明かした。 【写真】外を歩けない髪型!?小学3年の息子からダメだしされちゃった－！ 丸岡キャスターは「『前髪邪魔になってきたからカットして～』と息子に言われ、前髪ぐらいなら大丈夫だろう…と私がカットすることに。我なが