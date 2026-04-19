森保監督が名古屋と福岡の一戦を視察サッカー日本代表を率いる森保一監督は4月19日、明治安田J1百年構想リーグ第11節の名古屋グランパス対アビスパ福岡の一戦を現地で視察。試合後に囲み取材に応じ、5月15日に迎える北中米W杯のメンバー選考について言及した。試合は0-2からホーム名古屋が追いつく展開で、PK戦にもつれ込んだ。日本代表の経験もあるGKシュミット・ダニエルがPKストップを見せ、勝利に貢献。この試合では、瑞穂