岩田智輝が圧巻のミドルシュートを決めたイングランドチャンピオンシップのバーミンガム・シティは現地時間4月18日、リーグ第43節でハル・シティと対戦し、1-1で引き分けた。この試合でMF岩田智輝が後半32分に値千金の同点ゴールを決めたなか、地元メディア「Birmingham Live」で「ゴール隅に突き刺さる圧巻の一撃」と称賛された。まさに圧巻の一撃がゴールネットに突き刺さった。岩田は1点を追う後半32分、ペナルティーエリア