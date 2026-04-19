◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムは１９日の西武戦（エスコン）で、１３安打１５失点と守備が崩壊し、大敗を喫した。３カード連続の負け越しで借金は再び２となった。３―５の８回、ドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（２２）が３番手でプロ初登板。味方の失策も絡み、１／３回２安打５失点（自責２）と悔しいデビュー戦となった。息を小さく吐き大川は天を見上げた。８回１