◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人の岸田行倫捕手が今季盗塁の失敗がなかったヤクルト・岩田の二盗を刺した。「７番・捕手」で３試合ぶりに先発出場。２回の守備で自慢の強肩を披露した。２死一塁の場面。伊藤への初球。リーグトップの８盗塁をマークしている一塁走者の岩田がスタートを切った。岸田は井上が投じた変化球を捕球すると、素早く二塁に送球しタッチアウト。岩田は今季初めて盗塁失敗とな