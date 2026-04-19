歌手の石川ひとみ（66）が19日、東京・大手町三井ホールで、「『まちぶせ』発売45周年記念コンサート〜Forever〜」を行った。ホワイエには当時の衣装を展示。コンサート前に取材に応じ、これらの衣装は全て自宅で管理していることを明かした。「たたんでしまってあって、出してみたら、やっぱり年月がすごいでしょう」とすると、「いろいろな不具合があり、これを皆さまに見ていただくのはちょっと申し訳ないなと思いまして、自分