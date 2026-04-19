歌手の石川ひとみ（66）が19日、東京・大手町三井ホールで、「『まちぶせ』発売45周年記念コンサート〜Forever〜」を行った。コンサート前に取材に応じ、81年の同曲発売からの45年間を「それはそれはいろいろなことがありました」とかみしめた。87年にはB型肝炎を発症。1度は芸能界を退くが、その後復帰。23年には、11年前から指定難病シェーグレン症候群と闘っていることを告白している。「自分の精神的な部分も鍛えられましたし