同居犬に怒られた子犬が、その後ケージの中で見せたとんでもない行動がTikTokで注目されています。投稿したのは、白柴ゴン太くん、ゴルパピのはちべぇくんと暮らしている「レッツラゴーン」さん。投稿から381.4万回以上再生され、「こりゃ強い子になるわ」といったコメントが寄せられています。 【動画：同居犬に怒られた子犬→『しょんぼりしてるかな』と思ったら…まさかの『とんでもない仕返し』】 はちべぇく