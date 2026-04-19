マンチェスター・ユナイテッドが、ベンフィカに所属するコロンビア代表MFリチャルド・リオス（25）の獲得に興味を持っているようだ。ポルトガル『A BOLA』が伝えた。コロンビア代表として30キャップを刻むリオスは、フラメンゴでプロキャリアをスタートさせると、複数クラブを経て、2025年夏にベンフィカに移籍。フットサル出身らしい高い技術や豊富な運動量を武器に今季はここまで公式戦41試合で5ゴール5アシストを記録している。