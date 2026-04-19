W杯のプレイオフではボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末に敗れ、3大会連続で出場を逃してしまったイタリア代表。この敗戦を受けて指揮官であるジェンナーロ・ガットゥーゾ、イタリアサッカー連盟会長のガブリエレ・グラビーナの両名が退任を発表した。次のW杯こそは必ず出場したいイタリアだが、ガットゥーゾが去った今次の指揮官を決める必要がある。後任候補は様々な名前が挙がっているが、その1人がナポリのアントニオ・コンテ