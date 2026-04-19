サンダーランドでプレイするコンゴ民主共和国代表MFノア・サディキは今夏の移籍市場でステップアップを果たす可能性があるようだ。昨夏ベルギーのロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズからサンダーランドにやってきた同選手はプレミアリーグ初挑戦ながらここまでリーグ戦27試合に出場。AFCONで離脱していた試合を除くすべてのリーグ戦にスタメン出場している。グラニト・ジャカと中盤でコンビを組むサディキはすでにチェルシーと