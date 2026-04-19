きょう（19日）午後、玉野市の港で男性が海に転落し、救助されました。 【現場の画像を見る】男性が転落した港プレジャーボート きょう午後2時過ぎ、玉野市田井の野々浜港で「海に落ちた人がいる」と通報がありました。 玉野海上保安部によりますと、玉野市に住む50代の男性が、知人の操船するプレジャーボートから桟橋に渡る際、右足を滑らせて海に転落し、桟橋の先端で右わき腹を強打したというこ