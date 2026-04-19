プレミアリーグ第33節ニューカッスル対ボーンマスの一戦は1-2でアウェイチームの勝利に終わった。ボーンマスが先制し、後半でニューカッスルが追い付いたが、85分アドリエン・トリュフォーに決勝点が生まれ、ボーンマスがアーセナル戦に続いての勝利を記録している。現在公式戦5連敗中と苦しいニューカッスルだが、この試合で右SBのティノ・リヴラメントが負傷交代となってしまった。終盤にピッチに座り込んでしまい、鼠径部を抑え