菊池は6回無失点としっかり仕事をこなした(C)Getty Images今季5度目の先発マウンドで、最高のピッチングを披露した。エンゼルスの菊池雄星が現地時間4月18日、本拠地でのパドレス戦で先発し、6回を投げ被安打4、無失点、8奪三振と好投。開幕から計15失点を喫していた前回までと見違える内容で、好調パドレス打線を封じ込めた。試合は6-9でエンゼルスが敗れたため菊池は初白星に届かなかったが、好パフォーマンスを印象付ける登