◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１９日・楽天モバイル最強）ロッテが２―５と３点ビハインドの８回に６点を奪って、逆転に成功した。楽天２番手の鈴木翔から友杉の右前安打などで１死一、二塁とすると藤原が右前適時打。西川の四球で１死満塁からソトのゴロを投手の田中千が後ろにそらし、その間に三走が生還し、１点を追加。なおも１死満塁で石川慎は押し出し四球を選んで同点に追いついた。なおも１死満塁で寺地が遊撃強襲の適