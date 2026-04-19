◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）中日が球団史上初の開幕からの阪神戦６連敗となり、借金は今季ワーストの１１に膨らんだ。初回に２点を先制するなど、試合を優位に進めたものの、エースの高橋宏斗が踏ん張りきれずに６回途中６失点で降板。根尾も７回、阪神・佐藤輝に５号ソロを許した。井上監督は試合後、クリーンアップに痛い目に遭った３連戦だったと問われ「意識過剰になりすぎの部分も多分ある。