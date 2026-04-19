ペダルがなく自分の足で地面を蹴って進む「ランバイク」の全国大会が19日、愛知県大口町で開かれました。大口町の東海理化で行われた全国大会には、各地の予選を勝ち抜いた3歳から大人までのおよそ350人が参加しました。ランバイクは2歳から乗ることができ、ペダルの代わりに地面を足で蹴って進みます。参加した子供達はスピードを落とさず体を傾けてカーブを曲がるなど、大人顔負けの激しいレースを繰