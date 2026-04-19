4月19日、福島競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・ダ1700m）は、小林美駒騎乗の2番人気、ベルソテイラ（牝3・栗東・西村真幸）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のダノンプレサージュ（牝3・美浦・大竹正博）、3着にブリスフルイヤー（牝3・美浦・新開幸一）が入った。勝ちタイムは1:46.1（良）。【福島1R】小林美駒騎乗ヨドノティアラが人気に応えるホッコータルマエ産駒小林美駒騎乗の2番人気、ベルソテイラが鮮やかな