元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が13日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【絶好調の理由】解説者の9割が最下位予想! スワローズに何が起きている?! 好調の理由をハイテンションな山本さんと、冷静な五十嵐とで考察してみた件」に出演。ヤクルト・池山隆寛監のリリーフ起用について語った。池山隆寛監督○「ちょっと驚かなかったですか?」動画公開日翌日の4月14日終了