4月19日、福島競馬場で行われた1R・3歳未勝利（ダ1150m）は、小林美駒騎乗の1番人気、ヨドノティアラ（牝3・美浦・矢嶋大樹）が勝利した。1/2馬身差の2着にフレンズプラス（牝3・栗東・宮本博）、3着にダイイズキャスト（牡3・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。2番人気で上里直汰騎乗、スプリングドリーム（牝3・美浦・加藤士津八）は、9着敗退。【福島7R】小林美駒が今年の8勝目…ホーリーブライトが差し