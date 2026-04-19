なめらかプリンでおなじみのパステルから、日本茶専門店・祇園辻利とのコラボスイーツが登場♡2026年5月1日より発売されるのは、初の“抹茶ラテ”フレーバーを楽しめる新作プリン。抹茶のほろ苦さとミルクのコクが溶け合い、やさしい味わいに仕上がっています。期間限定だからこそ味わいたい、特別なご褒美スイーツです。 抹茶ラテ仕立ての贅沢プリン 今回のコラボでは、“抹茶ラテ”をテ