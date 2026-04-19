お笑いタレント・マサルコさんが4月17日、自身のSNSを更新。所属していた吉本興業を退所し、芸能界引退を発表しました。【写真を見る】【 お笑いタレント・マサルコ 】芸能界引退を発表 「もうやりたくないです笑」今後はパートナーと愛犬を守りながら経営するゲイバーに尽力マサルコさんは「私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。私が今後芸能活動をすることはありません。」と報告。そ