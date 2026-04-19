【イスラマバード＝溝田拓士、ワシントン＝栗山紘尚】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１８日、ホルムズ海峡の封鎖を宣言し、ペルシャ湾とオマーン湾に停泊中の全船舶に現在の位置にとどまるよう命じた。海峡に近づく船舶は攻撃対象になると警告した。２週間の停戦期限が日本時間２２日に迫る中、米国とは水面下の交渉が進んでおり、危機を高めて譲歩を引き出す狙いとみられる。革命防衛隊は声明で、ホルムズ海峡封鎖の理