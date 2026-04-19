ドイツからの4月18日の報道によると、NATOのマルク・ルッテ事務総長はインタビューで、米欧関係は課題に直面しているものの、米国はNATOから脱退しないとの見解を示しました。その前提として「より強力なNATOの中で、より強力な欧州が必要だ」と述べました。ルッテ事務総長は、「トランプ米大統領は一部のNATO加盟国に明らかに失望しており、その不満は理解できる」と述べた上で、「欧州はNATOにおいてより大きな役割を果たしたい