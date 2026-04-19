人生100年時代といわれる今、「老後の生活資金が足りないかもしれない」と不安を感じる人は多いかもしれません。しかし「お金がないからもうダメだ」と諦める必要はありません。今できることを少しずつ整えていけば、これからの暮らしは確実に変えていけます。今回は、そんな“これからの老後”を前向きに築くための3つのポイントを見ていきましょう。過去を悔やむより「これからを考える」「もっと早く貯めておけばよかった」と感