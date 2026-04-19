楽天公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」のKAOさん、NANAKAさん、HARUKAさん、HARUさんのプロフィールを紹介する。○KAOさん宮城県出身のKAOさんは8月21日生まれ、ニックネームは「かおちゃん」。趣味はいろんなダンス動画を見ること。小学