アートトイ ブランド「POP MART（ポップマート）」は、4月29日（水）から、期間限定のポップアップショップ「POP MART LUCUA 1100（ルクア イーレ）POP UP」を、大阪駅直通の駅型商業施設LUCUA 1100にオープンする。【写真】記念にゲットしたい！FIFAワールドカップコラボのラブブ■“MOLLY”をビジュアルに起用今回9月まで出店予定の「POP MART LUCUA 1100 POP UP」は、「ポップマート」を代表するIPである“MOLLY”をビジ