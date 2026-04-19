伊勢崎市役所 任期満了に伴う伊勢崎市議会議員選挙が１９日、告示されました。定数３０に対し３５人が立候補する激戦となっています。 定数３０の伊勢崎市議選には現職２１人、元職２人、新人１２人の合わせて３５人が立候補しました。 党派別でみますと無所属が２８人、公明党が３人、共産党が２人、参政党と日本保守党がそれぞれ１人です。投開票は今月２６日で、期日前投票は２０日から市役所など市内８カ所で行われ