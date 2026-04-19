春の関東高校野球県予選は１９日、２回戦残りの８試合が行われ、ベスト１６が出そろいました。 伊勢崎市のセブンナッツスタジアムの第１試合は秋ベスト４の前橋商業と伊勢崎清明が対戦。２回ウラ、前商は２アウトながら２塁にランナーを置き、９番今泉。ライトへのタイムリーヒットで１点を先制します。 前商はさらに４回と５回にも得点を重ね３対０とリードを広げます。追う清明は６回表２アウト１塁２塁の