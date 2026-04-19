高崎市のまちを見下ろせる丘で３０万本の菜の花が見頃を迎え、黄色いじゅうたんが一面に広がっています。 上州の山々を見渡せる高崎市の「鼻高展望花の丘」です。約３・５ヘクタールの敷地に四季折々の花々が咲き誇る花の名所です。 今は、約３０万本の菜の花が見頃を迎え、丘一面をまるでじゅうたんのように鮮やかな黄色に染め上げています。 ２００１年からこの丘を整備する「鼻高町をきれいにする会」によりますと