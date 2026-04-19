任期満了に伴う沼田市長選挙は１９日告示され、現職と新人による一騎打ちの選挙戦がスタートしました。 沼田市長選に立候補したのは、届け出順に、再選を目指す現職の星野稔さん（６０）と、新人で元市議会議員の島田康弘さん（４９）の２人です。 現職の星野さんは、１９日午前９時すぎ、沼田市高橋場町の選挙事務所で出発式に臨みました。県選出の国会議員や県議会議員、市議会議員らが応援に駆け付ける中、１期目の実