ガンバ大阪は４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節（WEST）でファジアーノ岡山とホームで対戦。90分では決着がつかず、２−２のタイスコアで突入したPK戦を５−３で制し、勝点２を獲得した。開始早々の６分、相手に先制を許す厳しい展開となった。それでも、26分に岸本武流の得点で追いつき、65分にはイッサム・ジェバリが逆転ゴールを挙げる。しかし、72分に同点弾を献上した。 試合後のフラッシュイ