MLBではホワイトソックスの村上宗隆選手が2戦連発となる7号ソロホームランを記録しました。アスレチックス戦の1点リードで迎えた7回、左腕ホーガン・ハリス投手の変化球をとらえ、バックスクリーン左への一発。飛距離126mの7号ソロとなりました。チームは延長戦の末に敗れましたが、前日の満塁ホームランに続いて、2試合連発。シーズン“54本塁打ペース”となっています。現在、村上宗隆選手はア・リーグ3位タイとなる7本塁打。メ