バレーボールの大同生命SVリーグは19日、佐賀市のSAGAアリーナなどで行われ、2戦先勝方式の女子プレーオフ準決勝第2戦でレギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光が同3位のPFUに3―2で競り勝ち、1勝1敗とした。第3戦は20日に行われる。男子はRS最終戦の4試合が行われ、大阪Bは広島Tを3―2で下して38勝6敗となった。