俳優の藤原紀香が１９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで行われたファッションメディア「ＪＪ」のイベント「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」（Ｄａｙ２）に登場した。かつて「ＪＪ」の専属モデルとして活躍した藤原は、美脚際立つ黒のミニスカート姿でランウエーに降臨。５４歳とは思えない圧倒的な美貌で会場を魅了した。トークで藤原は「ＪＪ５０周年おめでとうございます！」とお祝い。また、当