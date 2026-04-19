先週勢いづいた日経平均株価は、週末の先物価格が一時6万円をつけた。週明けの取引に関心が集まるなか、上昇機運が削がれる材料が出てきた。「全面開放」での株高機運先週末17日の日経平均株価は、前週末に比べて1500円を超えて上昇した。前日16日には、5万9518円と、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃前の2月27日につけた最高値5万8850円を上回った。4月8日の停戦合意以降、市場では好材料が出るたびに期待感が膨らむ展開を繰