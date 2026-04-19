◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）西武は７年ぶりの１５得点を挙げ、２勝１敗で今カード勝ち越しに成功。２１日からは本拠地に戻り、昨季日本一のソフトバンクを迎え撃つ。１４〜１６日のオリックス戦（京セラＤ）で３戦連続の１得点負けを喫し移動してきた北海道での３戦目で、打線が火を噴いた。両軍無得点の３回１死一、二塁で桑原が左前適時打を放ち４試合連続で先制。２死一、三塁として