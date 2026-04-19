俳優の渡辺謙（６６）が、レジェンド歌手とのレアなツーショットを公開した。渡辺は１９日、自身のインスタグラムを更新。「念願の玉置浩二さんのライブへ。フルオーケストラとの共演。本物の素晴らしい唄に酔いしれた２時間」と記し、歌手・玉置浩二（６７）と並んだショットをアップ。「同世代として凄く勇気を貰えたステージありがとうございました！残りの公演も沢山の感動をお届けして下さい」とつづった。この投稿に