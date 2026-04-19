◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）阪神・伊原陵人投手が２回途中で緊急降板した理由は腰部の張りだった。藤川監督は「マウンド上でのパフォーマンスがあれっていう感じでしたから。安藤（投手）コーチに（マウンドに）行ってもらって。確認にいった段階でもう交代しようとは思っていたんですけと。本人も少し違和感あるということなので」２回までに４点を失い、なお１死一、二塁で指揮官からの指示を