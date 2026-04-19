ボートレース徳山の「すなっちスマイルカップ」が２０日、開幕する。今節から新エンジン、新燃料Ｅ３０が使用される。新開航（３０＝福岡）は手にした１９号機に「回ってなかったので足はまだよく分からないが、悪い感じはなかった」と控えめに評価していたが、同じスタート特訓を行った選手からは「新開が良かった」の声が上がっていた。３節前のからつＧIIモーターボート大賞で優出６着の好結果も、前節の福岡ＧＩ・７３周