俳優の三浦翔平が４月１９日、中山競馬場で行われた皐月賞・Ｇ１のプレゼンターを務めた。三浦は「第８６回皐月賞を制したロブチェン号、そして関係者の皆様、おめでとうございます。伝統あるレースのプレゼンターという大役を任せていただき、大変光栄です」とコメントした。クラシック１冠目の雰囲気に圧倒されたようで、「中山競馬場の急坂を力強く駆け上がる姿と、ファンの皆様の地響きのような歓声に、私自身も胸が熱く