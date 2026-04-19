任期満了に伴う姶良市の市長選挙は、投票が行われています。 姶良市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、 ▼現職で3期目を目指す湯元敏浩さん(61) ▼新人で元県議の米丸麻希子さん(50) の2人で、いずれも無所属です。 午後4時現在の投票率は21.78%で、4年前の前回を6.76ポイント下回っています。期日前投票率は24.63%で、前回を4.95ポイント上回りました。 投票は、一部の投票所をのぞいて午後7時に締め切られ