【モデルプレス＝2026/04/19】アーティストやモデルとして活動する川口ゆりな（Kawaguchi Yurina）が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ガルプラ」出身美女「圧巻のスタイル」と話題の衣装ショット◆川口ゆりな、ミニスカートから美脚スラリ同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していた