秋田朝日放送 きょうは飼育の日。 秋田市の大森動物園では飼育員の仕事を知るイベントが開かれました。 日本動物園水族館協会は動物園や水族館の役割を知ってもらうことを目的に ４月１９日を語呂合わせで「飼育の日」と定めています。 大森山動物園では飼育員の仕事を聞きながら 展示場の裏側を巡るツアーが行われました。 ゾウがけがをしていないかの確認や運動のために行っているという トレー