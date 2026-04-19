秋田朝日放送 けさ、秋田市の住宅街でクマの目撃が相次ぎました。 警察では付近をパトロールするなどして注意を呼びかけています。 こちらは視聴者から投稿された映像です。 午前５時４０分すぎ、秋田市牛島東の住宅街を１頭のクマが歩いていく様子が 防犯カメラに収められています。 警察によりますと同じ時間帯にＪＲ牛島駅近くの市道で 体長およそ１メートルのクマがいるのを散歩をしていた