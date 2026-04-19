名古屋市で見つかった不発弾の撤去作業に伴い、市内中心部で大規模な交通規制が行われました。 （前川智彦記者リポート）「信管が抜かれた不発弾が今引き上げられました」 19日午前10時から行われた不発弾の撤去作業。 不発弾は3月、東区葵のマンションの工事現場で見つかったもので、陸上自衛隊が起爆装置にあたる「信管」を取り除き、午後2時ごろに現場から運び出しました。 （前川智彦記者リポート）「こちらの